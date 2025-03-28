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        Haberler Müzik Kalben'den Selin Baycan'a destek

        Kalben'den Selin Baycan'a destek

        Kalben, Selin Baycan'a 'Aşina' adlı albümünün tanıtım gecesine katılarak sahne performansıyla destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:02
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        Kalben'den Selin Baycan'a destek
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        Selin Baycan'ın 'Aşina' adlı albümünün lansman konseri gerçekleşti. Tamamı kadın müzisyenlerden oluşan orkestrasıyla (Saliha Turan – Özge Leyla Gün – Ecem Otgucuoğlu – İdil Baloğlu) Selin’e, Kalben ve Selin Sümbültepe eşlik etti. Gecenin finalinde sahneye çıkan konuklar ise Güneş Özgeç ve Bade Nosa oldu.

        Selin Baycan’ın, içindeki güçle temas etme cesareti taşıyanlara ithaf ettiği ilk albümü 'Aşina', 14 Mart'ta yayınlandı.

        8 şarkıdan oluşan albümün, yeniden yorumladığı bir şarkı dışında, albümdeki tüm söz ve müzikler Selin Baycan’a ait. Prodüksiyon sürecini Mehmet Mutlu ve Hazal Döleneken ile birlikte üstlenen Baycan’a, miks ve mastering aşamasında Can Paşa ve Baran Göksu eşlik etti. Görsel konsept Gözde Mutluer’e, kapak fotoğrafı ise Mehmet Ömür’e ait.

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        #Kalben
        #selin baycan

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