"Kalabak Su" ile ilgili dağıtım sorunu sürüyor

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 3. kilometresindeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı "Kalabak Su" dolum tesisine gelen vatandaşlar, su almak için kuyruk oluşturdu.Sıra bekleyip ev ve iş yerlerinden getirdikleri damacanalarla su satın alan vatandaşlar, yaklaşık bir haftadır yapılamayan dağıtıma yeniden başlanmasını istedi.Beş yıllık ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle kullanım ömrü dolan damacanaların imhasına karar verilmesinin ardından dağıtım sorunu yaşanmıştı.ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, yaşanan sorun nedeniyle görevinden istifa etmişti.

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