Kaju kilo aldırır mı? Kaju yemek kilo yapar mı?

Kilo kontrolü hedefleyenlerin listesinde genellikle badem, ceviz veya fındık gibi kuru yemişler yer alır. Kaju ise tadı ve besin değerleri bakımından bu popüler seçeneklerin arasına girerek kendine özgü bir yer edinir. Yine de “kaju kilo verdirir mi?”, “kaju kilo yapar mı?” veya “kaju zayıflatır mı?” gibi konular, bilgi kirliliğinin de etkisiyle farklı görüşlere sahiptir. Bol miktarda yağ içerdiği doğrudur; ancak bu yağların çoğu tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. Bu asitler, kalp sağlığını desteklemeye yarayabilir ve doğru porsiyonlarda tüketildiğinde kilo almaya mutlaka neden olmaz. Öte yandan her besinde olduğu gibi, porsiyon kontrolü ve beslenmenin genel dengesi belirleyici olur. İşte bu yüzden, kajuya dair tüm merak edilenleri masaya yatırmak önem taşır. İşte detaylar…

REKLAM

REKLAM advertisement1

KAJU KİLO ALDIRIR MI?

Liste başında, “kaju kilo aldırır mı?” sorusu gelir. İlk bakışta yağlı bir kuru yemiş olduğu için, kajunun kilo aldırabileceği düşüncesi mantıklı gelebilir. Ancak bu konuyu tek başına “yağ oranı yüksek, o halde kilo aldırır” şeklinde ele almak eksik kalır. Çünkü besinlerin kalori değeri kadar, içerdiği yağ türü ve besin ögeleri dengesi de önemlidir. Kaju, özellikle tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin bir yapıya sahiptir ve bu yağlar, kalp-damar sağlığını korumada olumlu etkiler gösterebilir. Elbette, günde bir avuç kaju tüketmekle bir paket dolusu kaju tüketmek arasında dağlar kadar fark vardır. Eğer gün içinde aldığınız toplam kalori miktarını aşıyorsanız, kaju dahil olmak üzere fazladan aldığınız her enerji kilo alımına katkı yapar. Bu sebeple kajunun kilo aldırıp aldırmayacağı tamamen miktar ve dengeyle bağlantılıdır.

REKLAM KAJU KAÇ KALORİ? Fazla kilo korkusuna neden olan bir başka soru ise “kaju kaç kalori?” meselesidir. Yaklaşık olarak 28 gram (bir avuç içi kadar) kaju ortalama 150-160 kalori içerir. Bu miktar size ilk bakışta yüksek gelebilir, ancak tam da bu noktada kuruyemişlerin yoğun besleyiciliği devreye girer. Aynı ölçüde protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineralleri başka bir atıştırmalıkla bu kadar konsantre şekilde almak pek kolay olmayabilir. Yine de kalorinin çoğu yağdan geldiği için porsiyon kontrolü önem taşır. Fakat bu yağın çoğunlukla doymamış yağ asitlerinden oluştuğunu ve vücutta enerji gereksinimi karşılamak, bazı hormonların düzenlenmesi ve vitamin emiliminde yardımcı olmak gibi fonksiyonlara sahip olduğunu unutmamakta fayda var. Sonuçta kalori her zaman “kötü” anlamına gelmez, doğru miktar ve zamanlama konunun püf noktasıdır. REKLAM KAJU GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Beslenme programında yer vermek isteyenlerin aklına “kaju günde ne kadar tüketilmeli?” sorusu gelebilir. Bu konuda net bir sayı olmasa da, genel olarak günde 1 avuç (yaklaşık 30 gram) kuru yemiş tüketimi sıklıkla önerilir. Bu tek seferde alınabilecek sağlıklı yağ, protein ve mikrobesin dengesini sağlayabilir. Elbette antrenman yoğunluğunuz, günlük kalori ihtiyacınız ve metabolizma hızınız bu miktarı artırma veya azaltma kararını etkileyebilir. Örneğin, yoğun spor yapan biriyseniz ve kalori ihtiyacınız yüksekse, günde 2 avuç kaju da tüketebilirsiniz. Buna karşın, kilo kontrolü sıkı şekilde yönetmek istiyorsanız günde yarım avuç gibi daha düşük bir porsiyon tercih etmek isteyebilirsiniz. Ya da kajuyu doğrudan atıştırmalık olarak değil, salata veya yemeklere ekleyerek de tüketebilirsiniz.

KAJU KİLO YAPAR MI? “Kaju kilo yapar mı?” sorusu da benzer bir bakış açısını gerektirir. Eğer gün içinde ihtiyacınız olandan fazla kalori alıyorsanız, kaju gibi yararlı bileşenler içeren bir besin de olsa, kilo almanıza yol açabilir. Bu yüzden suçlu kaju değil, genel beslenme dengesizliği veya aşırı yeme eğilimidir. Kaju gibi kuru yemişleri tüketirken, yağ ve kalori bakımından yoğun oldukları unutulmamalıdır. Günlük almanız gereken besin ve kalori ihtiyacını aşmayan şekilde kajuya yer vermek, kilo yapma riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Ayrıca kajuyu öğün aralarında veya salatalarda kullanmayı tercih ederseniz, diğer yüksek kalorili atıştırmalıkları da büyük oranda devre dışı bırakabilirsiniz.