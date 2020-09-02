DHA

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında husumet nedeniyle silahlı çatışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, olay sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol (43) vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Samet Mertol'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Samet Mertol (43)

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda olaya karışan Sertan G.(23) ve Tolga A.(24) isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sertan G.'nin 5 adet suç kaydı olduğu ve 2019 yılında Mert Gülba cinayetinden hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay anını gören E.T, F.Ö. ve S.G.R.'nin ifadelerinde olayın gerçekleştiği kahvehanenin önünde şüphelilerden Sertan G. ile oturduklarını çay içtikleri esnada bir araçtan kendilerine doğru ateş edildiğini ardından Sertan G.'nin aracın arkasından ateş ederek karşılık verildiği belirtildi. Olay anını gören kişilerin çıkan çatışma sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol' un yaralandığını söyledikleri öğrenildi.

Şubede işlemleri tamamlanan Sertan G. ve Tolga A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.