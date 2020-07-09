Samsun'da manevra yapan traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü. AA'nın haberine göre; Nihat Turgut, Sırbaşmak Mahallesi'nde saman yüklü römorklu traktörle geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki torunu Damla Turgut'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düştüğü römorkun tekerinin altında ezilen kız çocuğu ağır yaralandı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Damla Turgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.