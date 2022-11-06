Kahreden olay! Poşet içinde bebek bulundu

Adana'da, poşet içerisinde yol kenarına bırakılmış yeni doğmuş bebek cansız bedeni bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kız olan bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.