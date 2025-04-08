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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden olay... Karabük'te bir dal Salih Demir'in ölümü oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanda ağaç kestiği sırasında kopan dalın başına isabet ettiği 50 yaşındaki Salih Demir, hayatını kaybetti. Acı haberle Demir'in yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 07:16 Güncelleme: 08.04.2025 - 08:34
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        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
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        Karabük'te, akılalmaz olay önceki gece akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Gökpınar köyü Karakışla mevkiinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Demir'in (50) başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Salih Demir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberle Demir'in yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Karabük
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