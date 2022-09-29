Kahreden olay! Babasıyla okuldan eve dönüyordu

DHA

Gaziantep'te, babasıyla okuldan eve dönen ana sınıfı öğrencisi Ömer Cuma El Muhammed (6) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma El Muhammed ile okuldan aldığı ana sınıfı öğrencisi oğlu Ömer'e eve dönerlerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

KÜÇÜK ÖMER KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük Ömer, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cuma El Muhammed'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Ömer Cuma El Muhammed'in cenazesi yakınlarına teslim edilirken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.