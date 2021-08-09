15 kişi ölmüştü! Kahreden haber!

Zonguldak'tan İzmir'e doğru seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki 41 EF 283 plakalı otobüs, Balıkesir-Edremit kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında virajı alamayarak, takla atıp, boş araziye yuvarlandı.
AYVALIK'TAKİ YAZLIKLARINA GİDİYORMUŞ
DHA'da yer alan habere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker (24) de yaşamını yitirdi. Bilge Toker'in, eğitimi süresi boyunca Düzce'de babası emekli Ziraat Mühendisi Hüseyin Toker ve annesi emekli Öğretmen Hatice Toker ile birlikte yaşadığı, ailesinin yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki yazlıklarına geldiği, kendisinin ise stajının ardından ailesinin yanına tatile gitmek istediği öğrenildi.
Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu belirtildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Bilge Toker için, Saatli Camii´nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenleneceği bildirilirken, Düzce Üniversitesi'nden de Bilge Toker için taziye mesajı yayınlandı.
ÜNİVERSİTEDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi intern öğrencisi Bilge Toker'in Balıkesir'de yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Öğrencimiz Bilge Toker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır; aynı kazada yaralanan Tıp Fakültesi öğrencimiz Ayşegül Kısa'ya acil şifalar diliyoruz" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!