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İstanbul Gümüşsuyu’nda, 13 yıl önce Emre-Can Paksoy kardeşlerin evine giden Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun saatler sonra apartman boşluğunda cansız bedeni bulundu.

ÜZÜNTÜYE BOĞAN DETAYLAR Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ailesi Sinem’in cinayete kurban gittiğini iddia etse de holding veliahtı iki kardeş yargılandıkları davada beraat etti. Ancak yıllar sonra Yargıtay yerel mahkemenin beraat kararını bozarak Can Paksoy için müebbet hapis cezası istedi. Verilen bu kararla ilgili yapılan duruşmada ise duyanları üzüntülere boğan detaylar ortaya çıktı.

AİLESİ HEP ŞİKAYETÇİ OLDU Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun davası her zaman gündemde yer alan önemli davalardan biri oldu. Olaydan sonra, anne Ferah Kural, babası Ergün Erköseoğlu ve dedesi Yusuf Ziya Kural, olayın intihar olmadığı, kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia ederek Paksoy kardeşlerden şikayetçi oldu.

DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDEN ÖLDÜ Anne Ferah Kural, Sinem'in tüm duruşmalarını takip etti. İki çocuk annesi olan Ferah Kural'ın, davanın sonucunu göremeden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Aynı davada şikayetçi olan Sinem’in dedesi Yusuf Ziya Kural’ın da , Ferah Kural’dan bir yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN TANIKTA TANIDIK ÇIKTI Sinem Erköseoğlu’nun davasının Yargıtay’ta bozulmasının ardından yapılan duruşma tutanaklarında yer alan, "Katılan Ferah Kural ölmüştür, Tanık Nuran Sinem Akay ölmüştür, katılan Yusuf Ziya Kural ölmüştür" bölümünde bir isim daha dikkat çekti. Tanık olarak görülen ve hayatını kaybettiği öğrenilen Nuran Sinem Akay da tanıdık isim çıktı.

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ‘SİNEM‘ ÇIKTI Dosyada tanık olarak yer alan Nuran Sinem Akay, uçak kazasında can vermiş. Dosyada tanık olarak yer alan Nuran Sinem Akay, 11 Mart 2018’de İran’da dağlık bölgede düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği özel jette yer alan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Başaran Holding'in üçüncü kuşak temsilcisi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, yakın dostlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yapmak için İstanbul'dan Dubai'ye uçmuştu. Özel jet İstanbul'a dönüşte İran'da dağlık bir alana düştü. Bütün Türkiye’yi kahreden bu olay sonrası uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i de yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan ve Mina Başaran’ın dostlarından biri de Sinem Akay’dı. Sinem Akay’ın arkadaşlarıyla toplu bir şekilde yaptığı yazışmada, “Her şey çok güzel, bizim kızlarla dinleniyoruz, burası çok güzel ama hepinizi çok özledim” ifadeleri yer almıştı.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Paksoy'un beraat kararını bozmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararın ardından Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz etti. Erköseoğlu ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, iki kardeşin tutuklanması talebinde bulunmuştu.