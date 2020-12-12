Miray 3 yaşındaydı! Evde uyuyordu!

DHA

Şanlıurfa'daki Batıkent Mahallesi'nde, 8 katlı bir binanın 6´ncı katındaki dairede bugün öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bu sırada bölgede bulunan trafik polisleri yangını fark etti.

POLİSLER ANNEYİ KURTARDI

Polisler yangın çıkan daireye girip anne Havva Karakeçili´yi dışarı çıkardı, apartmandakileri de tahliye etti.

MİRAY'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla gelen itfaiye ekipleri de yangını müdahale edip söndürdü. Yangının ardından evde yapılan incelemede, olay sırasında yatak odasında uyuyan Miray Karakeçili´nin cansız bedenine ulaşıldı.

ANNE VE 4 POLİS MEMURU TEDAVİYE ALINDI

Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Havva Karakeçili, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında eve girip dumandan etkilenen 4 polis memuruna ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını haber alıp gelen küçük Miray'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Miray'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.