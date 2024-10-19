Kahramanmaraş'ta deprem oldu! İşte 20 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş'ta yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 20 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41’de Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.53 kilometre derinlikte kaydedildi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
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AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 14.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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