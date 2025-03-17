Kahramanmaraş’ta cami lojmanında yangın

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Canbaz Mahallesi’ndeki Kızıloluk Camisi’nin lojmanında çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

REKLAM advertisement1

Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.