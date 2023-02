Kahramanmaraş'taki kuyumcular İTÜ'nün raporunu bekliyor

"Altınşehir ihracatta ve iç piyasada Türkiye'nin büyük bir lokomotifi. Kahramanmaraş merkezli depremde oluşan hasardan dolayı incelemelerimiz yapılıyor. İncelenme sonuçlandıktan sonra güçlendirme, gerekli tadilat ve değişikliklerle sitemizi güvenli hale getirildikten sonra firmalarımızı tekrar çalıştırmak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektöründe ciddi bir kalifiye eleman potansiyeli var. Eğer bu potansiyel ilden giderse Kahramanmaraş'ın kalbi yara almış olur. Altınşehir, Kahramanmaraş'ın istihdamına, katma değerine, yaşamsal kalitesine ciddi katkı sağlıyor. Tekstil ve çelik mutfak eşyasında olduğu gibi kuyumculuk sektörü de bacasız fabrika gibi. Bir an önce bunu hayata geçiremezsek Kahramanmaraş'ın sanayisi olduğu gibi kuyumculuk sektörü de büyük yara alacak."

"KONTEYNER KUYUMCUKENT" SEÇENEĞİ

Raporun sonucuna göre izleyecekleri A, B, C planları bulunduğunu vurgulayan Hacı Mustafa Öz, çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz. Burası 11 bloktan oluşan bir yapıya sahip. Belki hızlıca blok blok, her bloku ayrı firmayla çalışarak hızlıca iyileştirebiliriz. Bu mümkün olmazsa, hızlıca Bakanlığımızla görüştük, hemen yakınımızda "konteyner kuyumcukent" kurarak, yüzde 50 küçülerek üretimimizi orada devam ettirmek. Elemanlarımızı buradan bırakmak istemiyoruz. Bunların hepsi programımızda var ama öncelikle raporu görmemiz gerekiyor. Ona göre hızlı şekilde önlemlerimizi alacağız. Tek bir plan üzerinde çalışmıyoruz. Bütün olumsuzluklar dahil her şeyi düşünüyoruz. Burası çalışmazsa gerçekten Kahramanmaraş ekonomisi yara alır diye düşünüyorum."