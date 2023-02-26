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Kahramanmaraş'taki kuyumcular İTÜ'nün raporunu bekliyor

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, faaliyete başlamak için İstanbul Teknik Üniversitesinin raporunu bekliyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'de üretimin durmasının sektördeki talebin yüzde 30 artmasına yol açtığını belirterek, sitenin çalışamaması nedeniyle sektörde ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktığını belirtti. Öz, "Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz. Burası 11 bloktan oluşan bir yapıya sahip. Belki hızlıca blok blok, her bloku ayrı firmayla çalışarak hızlıca iyileştirebiliriz. Bu mümkün olmazsa, hızlıca Bakanlığımızla görüştük, hemen yakınımızda "konteyner kuyumcukent" kurarak, yüzde 50 küçülerek üretimimizi orada devam ettirmek" dedi

Giriş: 26.02.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'taki kuyumcular İTÜ'nün raporunu bekliyor! Onay gelirse faaliyet başlayacak
Kahramanmaraş'taki kuyumcular İTÜ'nün raporunu bekliyor
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AA

Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 ilin büyük bir afet atlattığını, adeta yıkım yaşandığını söyledi. Kahramanmaraş'taki Altınşehir'in altın ve mücevher imalatında İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi olduğunu dile getiren Öz, sanayi sitesinde 107 bin metrekare kapalı alan içerisinde faaliyet gösteren 450 firmanın, 6 bin kişilik istihdam sağladığını belirtti. Öz, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR LOKOMOTİFİ"

"Altınşehir ihracatta ve iç piyasada Türkiye'nin büyük bir lokomotifi. Kahramanmaraş merkezli depremde oluşan hasardan dolayı incelemelerimiz yapılıyor. İncelenme sonuçlandıktan sonra güçlendirme, gerekli tadilat ve değişikliklerle sitemizi güvenli hale getirildikten sonra firmalarımızı tekrar çalıştırmak istiyoruz. Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektöründe ciddi bir kalifiye eleman potansiyeli var. Eğer bu potansiyel ilden giderse Kahramanmaraş'ın kalbi yara almış olur. Altınşehir, Kahramanmaraş'ın istihdamına, katma değerine, yaşamsal kalitesine ciddi katkı sağlıyor. Tekstil ve çelik mutfak eşyasında olduğu gibi kuyumculuk sektörü de bacasız fabrika gibi. Bir an önce bunu hayata geçiremezsek Kahramanmaraş'ın sanayisi olduğu gibi kuyumculuk sektörü de büyük yara alacak."

ALTINŞEHİR DURDU, TALEP YÜZDE 30 ARTTI

Altınşehir'de üretimin durmasının sektördeki talebin yüzde 30 artmasına yol açtığına işaret eden Öz, sitenin çalışamaması nedeniyle sektörde ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktığını belirtti. Özellikle Dubai ve Avrupa ülkelerine olmak üzere ciddi düzeyde ihracat yaptıklarını anlatan Öz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İç piyasanın da geneline ürün veriyoruz. Oluşan sıkıntıları aşmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Mücadelemiz onunla ilgili. Sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Fatma Varank geldi, burada incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından heyetler gelip burada incelemelerini yaptı. Aynı zamanda buranın güvenliği ve sağlamlığıyla ilgili de dün İstanbul Teknik Üniversitesinden 8 kişilik heyet, profesör hocalarımız, doçentlerimiz incelemelerini yaptı. En kısa sürede raporlarını alıp ona göre burayla ilgili planlamamızı hızlı şekilde aktivite etmek istiyoruz."

"KONTEYNER KUYUMCUKENT" SEÇENEĞİ

Raporun sonucuna göre izleyecekleri A, B, C planları bulunduğunu vurgulayan Hacı Mustafa Öz, çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz. Burası 11 bloktan oluşan bir yapıya sahip. Belki hızlıca blok blok, her bloku ayrı firmayla çalışarak hızlıca iyileştirebiliriz. Bu mümkün olmazsa, hızlıca Bakanlığımızla görüştük, hemen yakınımızda "konteyner kuyumcukent" kurarak, yüzde 50 küçülerek üretimimizi orada devam ettirmek. Elemanlarımızı buradan bırakmak istemiyoruz. Bunların hepsi programımızda var ama öncelikle raporu görmemiz gerekiyor. Ona göre hızlı şekilde önlemlerimizi alacağız. Tek bir plan üzerinde çalışmıyoruz. Bütün olumsuzluklar dahil her şeyi düşünüyoruz. Burası çalışmazsa gerçekten Kahramanmaraş ekonomisi yara alır diye düşünüyorum."

"YAĞMA PLANLARI BOŞA ÇIKARTILDI"

Ülke genelindeki kuyumcu esnafına çağrıda bulunan Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki meslektaşlarımızdan biraz sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah el birliğiyle tekrar Kahramanmaraş'ta üretilecek ürünleri Türkiye'nin en ücra alanlarına, en güzel şekliyle ulaştıracağız. Buraya sipariş veren kardeşlerimizin biraz anlayış göstermelerini istiyorum. İnşallah düştüğümüz yerden hep birlikte kalkacağız. Ülkemiz büyük, devletimiz çok güçlü. Devletimizin gücünü ben en başından sonuna kadar hissettim. Bütün yağmacıların sabırsızlıkla beklediği, burayı yağma etme planları devletimizin gücüyle, buraya anında 100 polis, 1 TOMA, özel harekat gönderilerek ve güvenlik önlemlerini çok sıkı şekilde alarak boşa çıkartıldı. Yağmalanmamamız bu büyük depremde büyük bir olay. Ben devletime, Cumhurbaşkanı'ma çok teşekkür ediyorum. Biz güçlü bir milletiz. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Yeter ki birbirimize eskisinden daha çok sarılalım. İnşallah yarınlarımız çok güzel olacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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