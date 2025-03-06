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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:36
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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın
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        Yangın öğleden sonra Alameşe Mahallesi, Gökçeayrık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

        Ormandan yükselen alev ve dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletmesi Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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