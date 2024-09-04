Kahramanmaraş'ta minibüs traktörle çarpıştı: 10 yaralı
Kahramanmaraş Afşin'de minibüsün traktörle çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen minibüs, Afşin Sarız yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.