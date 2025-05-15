Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Kahramanmaraş Göksun'da sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri karayolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı