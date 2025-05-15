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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

        Kahramanmaraş Göksun'da sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 02:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 02:49
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        Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri karayolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Göksun
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