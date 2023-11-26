Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 26 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanıyor. 26 Kasım Pazar gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da 3 büyüklüğünü geçen deprem meydana geldi. İşte 26 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 26 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 26 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ 3.1 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 02:20'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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