Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Orhangazi Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Nihat Kılıç'a ait oto tamirhanesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.