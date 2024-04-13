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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta iki ailenin kavgasında 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta iki ailenin kavgasında 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 01:09 Güncelleme: 13.04.2024 - 01:09
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        Husumetli ailelerin kavgasında 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Haydar Aliyev Bulvarı'nda husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; kavgada 3 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlardan çıkan mermiler çevredeki park halindeki otomobille bir iş yerine isabet etti.

        Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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