Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamalarına ve şüpheli şahıs takiplerine ağırlık verdi.

Kent genelinde arananların saklandığı adreslere yönelik uygulama yapan ekipler, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.