Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.
Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.