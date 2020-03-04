04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ta deprem riski taşıyan meslek yüksekokulları taşındı
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: - "Karacasu yerleşkemizde deprem riski minimum düzeyde olan tek katlı prefabrik yapılarda atölye dersleri gören birkaç bölüm ve program haricinde tüm bölümleri Avşar yerleşkemize taşımış bulunmaktayız"
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokulları binaları, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle merkez kampüsüne taşındı.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, rektörlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacasu yerleşkesindeki binaların "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde inşa edildiğini söyledi.
Karacasu yerleşkesinin de bu riskten etkilenme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Can, göreve başladıkları günden itibaren bu konuda azami hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.
Konuyla ilgili hükümetin gereken her türlü desteği verdiğini dile getiren Can, 2020-2021 döneminde bölgeye yatırımın yapılacağını aktardı.
Can, öğrencilerin eğitimlerini en sıhhatli şekilde tamamlamaları için gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Karacasu yerleşkemizde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzla ilgili ihale işlemleri tamamlandıktan sonra Avşar yerleşkemizde yeni binalarımızın temelleri atılacak. İnşaatlarımızın tamamlanma süreci içerisinde ise öğrencilerimiz eğitimlerini Avşar yerleşkemizde sürdürecek. Karacasu yerleşkemizde deprem riski minimum düzeyde olan tek katlı prefabrik yapılarda atölye dersleri gören birkaç bölüm ve program haricinde tüm bölümleri Avşar yerleşkemize taşımış bulunmaktayız. Dolayısıyla riskli binalarda eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulmuştur."
Açıklamanın ardından, Karacasu kampüsünde eğitim gören bir grup öğrenci Rektör Prof. Dr. Can'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarındaki bazı öğrenciler, 18 Şubat'ta eğitim gördükleri binaların depreme karşı risk taşıdığı iddiasıyla kampüs önünde eylem yapmıştı.
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