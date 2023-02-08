Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta hasar gören binadan 80 yaşındaki kadın kurtarıldı

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 80 yaşında bir kadın, mahsur kaldığı hasarlı binadan sağ olarak kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 03:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki kadın kurtarıldı
AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan giden ekipler, hasar gören binada mahsur kalan 80 yaşındaki kadını kurtardı.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'den (VEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre, deprem bölgesine gönderilen VEDAŞ elektrik arıza onarım ekipleri Kahramanmaraş'ta görevlendirildi.

AA'nın haberine göre; kent merkezindeki çalışmalara destek veren ekipler, çalışmalar sırasında hasar gören Ebrar Sitesi'nde depremin ilk gününden bu yana mahsur kalan 80 yaşındaki kadını fark etti.

Ekipler, arıza onarım aracının merdiveni yardımıyla binadaki kadını kurtararak görevlilere teslim etti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremzedeler, Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Ankara'ya getirildi
Depremzedeler, Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Ankara'ya getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.