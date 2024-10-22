Kahramanmaraş'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta TIR'da yapılan aramada 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente TIR ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İ.T. idaresindeki tır, bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu.
Araçtaki aramalarda, 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.