Depremleri Google görüntüledi! İşte öncesi sonrası Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri, Google haritalarına da yansıdı. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği, 100 bini aşkın vatandaşın da yaralandığı depremlerde on binlerce bina da ya çöktü ya da ağır hasar aldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri, Google haritalarına da yansıdı. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde insanımızın yaralandığı depremlerde on binlerce bina da ya çöktü ya da ağır hasar aldı.

Google Haritalar, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye haritasını da güncelledi. Depremin vurduğu birçok şehirdeki yıkım ve enkazların moloz yığınına dönmesi uzaydan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve tüm yurdu yasa boğan depremlerde, ağır hasar alan Hatay ve Kahramanmaraş'taki yıkımlar, gözler önüne serildi.

Uzaydan çekilen görüntülerde yıkım net bir şekilde görülürken, sokak görüntüsünde ise yıkılan binaların depremden önceki görüntüsü de yer aldı.

Habertürk Video İçerik Koordinatörü Caner Arıpişirici'nin hazırladığı o video-grafik: