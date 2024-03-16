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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ın çiriş böreği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Kahramanmaraş'ın çiriş böreği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

        Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan çiriş böreği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:04
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        Kahramanmaraş'ın çiriş böreği tescillendi
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazı açıklamada, çiriş böreğinin tesciliyle kentteki coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e çıktığı belirtildi.

        Başvurunun kabulünün ardından çiriş böreği için marka tescil belgesinin alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kentimizin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Kahramanmaraş çiriş böreği, Türk Patent ve Marka Kurumunca hazırlanan 169 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak şehrin 28'inci tescilli ürünü olarak yerini aldı."

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        #çiriş böreği
        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
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