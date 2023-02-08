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6 yaşındaki Hacer 47 saat sonra kurtuldu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz, annesinden 3 saat sonra, Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekibince kurtarıldı. Küçük çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi

Giriş: 08.02.2023 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depremi son dakika haberleri... 6 yaşındaki Hacer 47 saat sonra kurtuldu!
6 yaşındaki Hacer 47 saat sonra kurtuldu!
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AA

Kahramanmaraş'ın, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

AA'da yer alan habere göre Kastamonu'nun Taşköprü Belediyesi'nden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi de bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

47 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Taşköprü Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 47 saat sonra 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi.

3 SAAT SONRA DA ANNESİ KURTARILDI

Hacer Kaçmaz'dan 3 saat önce annesi Rukiye Kaçmaz da Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aynı binadan kurtarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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