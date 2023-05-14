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Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonuçları 2023: Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayıma geçildi. Genel seçimler kapsamında oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanmaya başlayacak. Kahramanmaraş milletvekili aday listesi partiler tarafından YSK'ya sunulurken, Kahramanmaraş seçim sonuçları Haberturk.com internet adresi üzerinden erişime sunulacak. İşte 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları

Giriş: 14.05.2023 - 00:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Genel seçimlere kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri Haberturk.com sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Oy kullanma işlemlerinin 17.00'de sona ermesinin arından, seçim sonuçları için bekleyişe geçilecek. Peki, "Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?" İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri Kahramanmaraş seçim sonuçları...

    14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kahramanmaraş Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk KahramanmaraşSeçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KAHRAMANMARAŞ SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    KAHRAMANMARAŞ 'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

     

  • KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. KahramanmaraşSeçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Kahramanmaraş Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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