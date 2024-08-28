Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson da depremlerden sonra global bir yardım çağrısını harekete geçirdiklerini ve dünyanın dört bir yanından ülkelerin bu çağrıya karşılık verdiğini söyledi.

Thomson, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2023 yılında Türkiye’mizi sarsan depremler karşısında Kızılay ve Kızılhaç hareketinin büyük gücünü ve işbirliğini bir kere daha gözlemleme imkanımız oldu. Bu felaketin boyutu asırlardır gördüklerimize benzemiyordu. İlk defa böylesine büyük boyutlu bir felaketle karşılaştık. Ancak insanlığa olan bağlılığımız ve işbirliğimiz sayesinde hemen yardımlara koşabildik. Özellikle Türk Kızılayın depremin ilk gününden itibaren gösterdiği çaba, kapasite ve ulaştığı kitleler göz önünde bulundurulduğunda çok büyük şaşkınlık içerisine girdik ve bizler de hiç tereddüt etmeden yardıma koştuk. Bu dayanışma bizlere aşılamayacak hiçbir felaketin olmadığını gösterdi."