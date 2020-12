Kahraman Bakkal'ı yeniden keşfettik

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 2020’de yaşanan küresel salgının en önemli çıktılarından birisinin hem tüketici hem de işletmeler bakımından hızlanan dijitalleşme çalışmaları olduğunu belirterek "Ödeme sistemleri açısından da dijitalleşmeyi çok yoğun olarak yaşadık hatta son 5 yılı değerlendirdiğimizde 2020 en fazla dijitalleştiğimiz yıl oldu. Online alışveriş alışkanlıkları kazanıldı, temassız alışveriş ciddi anlamda yükseldi, finansal hizmetleri mobil yöntemlerle almaya başladık, diğer bir ifadeyle ekosistem 2020’de dijitalleşti" şeklinde konuştu.

4 BİN ŞİRKET E-TİCARETLE TANIŞTI

Çağlayan e-ticaret hem işletmelerin katılımı hem de tüketicilerin kullanımı açısından ciddi büyüme gösterdiğini kaydederek pandeminin, dijitalleşmeden çekinen binlerce KOBİ’ye e-ticarete uygun maliyetlerle, sadece birkaç günde başlanabileceğini gösterdiğini söyledi. Çağlayan'ın verdiği bilgiye göre 2020 yılının ilk altı ayında 4 bin yeni şirket e-ticarete adım attı. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan 1500 şirkete karşın, COVID-19’a ilişkin tedbir ve önlemlerin uygulandığı ikinci çeyrekte bu rakam 2500’ün de üzerine çıktı. Buna göre bu yılın ilk yarısında dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4 bini aştı. Bu artışta en önemli rolü KOBİ’ler üstlendi.

KARTLI ALIŞVERİŞ YÜZDE 65'E ÇIKTI

Çağlayan COVID-19 döneminin tüketici davranışlarındaki en kalıcı etkisinin ise dijital adaptasyon olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu dönem dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijitalleşmenin çok daha hızlı ivme kazanmasına yol açtı. Her şeyden önce hızlı işlem yapma isteği, hiçbir şeye dokunmak istenmemesi ve hijyen gerekçeleri, tüketiciyi daha fazla kart kullanımına yöneltti. Daha önce tüketicilerin yarıya yakını (yüzde 45’ler bandında) kartlı alışveriş tercih ederken, bu dönemde oran yüzde 65 seviyesine çıktı. Türkiye’de bu yıl sadece Covid-19 döneminde 5 milyon 600 bin kişi online alışverişle tanıştı. İl bazında baktığımızda özellikle 3 büyük şehirde online davranışlarda bariz bir artış görüyoruz. Hızlı ve güvenli dijital ödeme çözümümüz Masterpass ile dijital ödemelerde market, gıda ve temel alışverişlerde e-ticarete eğilim çok arttı. Fatura ödemelerini online yapma, kontör yükleme, vergi ve belediye ödemeleri gibi geleneksel tüketici davranışlarında da online’a geçiş gözlemledik. Geçen yıl harcamaların sadece yüzde 17’si online yöntemlerle yapılırken, rakam bu yıl yüzde 29’a yükseldi. Üç yıl içinde harcamaların yüzde 38’ini online yöntemlerle yapacağız. Dünyada genel trende baktığımızda online alışverişle tanışanların yüzde 65'i daha sonra da kullanmaya devam ediyor. Biz online ticaretle ilk kez tanışan bu kitlenin yüzde 75’inin online alışveriş yöntemlerini kullanmaya devam edeceğini öngörüyoruz."

ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİ YÜZDE 200 ARTTI

Online alışverişteki harcama eğilimlerine bakıldığında Türkiye’deki istatistikler ile dünyadakiler arasındaki benzerliklerin göze çarptığını ifade eden Çağlayan "Bu dönemde öncelikli olarak temel alışverişlerimizi online olarak yaptığımızı görüyoruz. Market alışverişlerimiz online alışverişin payı geçen yıla oranla yüzde 200 artış göstermiş. Evde daha çok zaman geçirildiği için elektronik eşya alımında da bir yükseliş var ve geçen yıla oranla yüzde 100 büyümüş. Mobilya ve dekorasyon da geçen yıla göre yüzde 100 büyüme kaydetmiş. Fatura ödemeleri, kontör yüklemeleri, vergi ve belediye ödemeleri de geçen yıla oranla yüzde 100 artmış. Evde geçirilen vakit arttıkça film izleme ve online fitness üyeliklerinde de artışlar oldu ve Netflix, Blutv gibi dijital platformlarda geçen yıla kıyasla yüzde 80 yükseliş büyüme yaşandı. Sanal oyunlar da yüzde 60’lık bir yükseliş görülüyor" diye konuştu.

TÜKETİCİ DÜKKANLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYOR

Çağlayan "Birçok kişinin hayatını eve taşıdığı bu dönemde tüketicilerin güvenli bulduğu satış kanallarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. Yaptığımız araştırmaya katılan her üç kişiden biri salgın döneminde online alışverişi tercih ettiğini belirtiyor. Büyük zincir mağazalar yüzde 24 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 22’lik bir kesim küçük lokal işletmeleri tercih ediyor. Öte yandan yerel işletmeler de bir kez daha gündeme geldi. İzolasyon ve karantina uygulamaları, tüketicilerin yerel dükkan ve mağazalara bağlılığını artırdığını gösterdi. Eve kapanma sürecinde Avrupa’da her 3 tüketiciden 2’si, Türkiye’de de tüketicilerin neredeyse yarısı, yakın çevrelerinde yeni dükkanları keşfetti. Hijyen açısından ve daha güvenli olduğu düşünüldüğünden yerel esnaftan alışverişte bir artış olduğunu görüyoruz. Araştırmaya göre Avrupa genelinde de Türkiye’de de her 10 tüketiciden 6’sı, yerel dükkanların maddi sıkıntılarını geride bırakmalarına yardımcı olmak için yakın çevrelerinde harcama yapıyor" dedi.

TEMASSIZIN PAYI YÜZDE 44 OLDU

Çağlayan'ın verdiği bilgilere göre ödeme sistemleri tarafından bakıldığında ise Türkiye’deki temassız ödemelerin toplam ödemeler arasındaki payı yüzde 44’e çıktı. Geçen yıl Aralık’ta bu veri sadece yüzde 14 seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle temassız ödeme adedin geçen yılın dört katına çıktı. Artan POS terminal sayısı ve yükselen temassız ödeme limitleriyle birlikte böyle bir artış meydana geldi. Çağlayan, 2021’de temassız kullanım oranının yüzde 70’leri geçip 80 civarına yükselmesini beklediklerini ifade ederek "Bugün Türkiye’de 1.9 milyon POS terminali var ve bunların yüzde 76’sı temassız özelliği taşıyor. Mastercard olarak yaptığımız araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 53’ü temassız ödemeyi ‘daha hijyenik’ olduğu için kullandığını söylüyor. Bu yöntemi ‘daha hızlı’ olduğu için tercih ettiklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 40 seviyesinde. Sağlığa yönelik endişeler, fiziksel alışverişlerin süresinin de kısalmasıyla birlikte, tüketicilerin yüzde 58’i alışverişlerini eskiye kıyasla çok daha hızlı tamamladığını belirtiyor" dedi.

Online alışverişin yüzde 60'ının mobil telefonlarla yapıldığının altını çizen Çağlayan bunun Web’i bırakıp mobil cihazlara geçtiğimizin de bir göstergesi olarak kabul edilebileceğini dile getirdi. Çağlayan "Mobil cihazlarda tek tıkla ödeme veya kare kodla ödeme gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Mobil cihazları temassız bir ödeme cihazı olarak kullanmamıza olanak tanıyan NFC teknolojisinde de bir yaygınlaşma gözlemliyoruz. Bugün Türkiye’de ayda 1.3 milyon NFC işlemi gerçekleşiyor bu geçen yıla oranla 4 katlık büyüme anlamına geliyor. Bu alanların da büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.