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        Haberler Spor Futbol İngiltere Kahire'den Manchester'a: Omar Marmoush - Futbol Haberleri

        Kahire'den Manchester'a: Omar Marmoush

        Premier Lig devi Manchester City'nin yeni transferi Omar Marmoush, yazdığı başarı hikayesiyle dikkat çekiyor. Kariyerine Kahire'de başlan Mısırlı yıldız, Manchester City'de "Yeni Firavun" lakabını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:43
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        • 1

          Futbol sahnesinin parlayan yıldızlarından biri olan Manchester City'nin dikkati çeken ismi Omar Marmoush, adından sıkça söz ettiriyor.

          İngiltere Premier Lig'in önemli kulüplerinden Manchester City'nin formasını giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, sadece golcülüğüyle değil, aynı zamanda hızı, atletik yapısı ve fırsatçılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

          Mısırlı olması ve oyun tekniği nedeniyle birçok taraftar, onu Muhammed Salah'a benzetiyor. Manchester City transferiyle ilgi uyandıran Marmoush, "Yeni Firavun" lakabını aldı.

        • 2

          KAHİRE'DE BAŞLAYIP LONDRA'DA DEVAM EDEN BAŞARI HİKAYESİ

          Futbola Mısır İkinci Ligi'nde, Kahire kulübü Wadi Degla'nın altyapısında başlayan oyuncu, henüz 17 yaşında Avrupa'ya adım attı.

          Manchester United'ın efsanesi Ryan Giggs, UEFA analisti olarak görev yaptığı dönemde Mısırlı oyuncuyu Dubai'deki bir 17 yaş altı turnuvasında izledi.

          Marmoush'un yeteneğinden etkilenen Giggs, onu bir menajere önerdi ve menajer de Wolfsburg'un scout şefi Pierre Littbarski'yi bilgilendirdi.

        • 3

          2017 yılında Marmoush'u, Wolfsburg'un yedek takımına kazandıran isim olan Littbarski, onun için "O, saf bir elmastı. Düşünün, Kahire'den Wolfsburg'a geliyor. Tamamen farklı bir dünya. O sadece futbol oynamak istiyordu. Tipik bir sokak futbolcusuydu," yorumunda bulunmuştu.

          Avrupa'daki ilk profesyonel maçına 2020'de Wolfsburg ile çıkan Marmoush, daha sonra St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandı. Onu yıldızlığa taşıyan asıl adım ise 2023'te Eintracht Frankfurt'a transferiydi.

          Patlayıcı hızı, keskin bitiriciliği ve etkileyici gol istatistikleri sayesinde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelip, Bundesliga'nın en çok aranan hücum oyuncularından biri oldu.

          2023-25 yıllarında 67 maça çıkan Marmoush, rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 20 asist yaptı.

        • 4

          MARMOUSH'UN MANCHESTER CITY'YE TRANSFERİ

          Gelecek vadeden performansıyla dikkati çeken Mısırlı oyuncu, Ocak 2025'te futbolun beşiği İngiltere'ye adım attı.

          "Gök Mavililer"e 4,5 yıllık, 75 milyon avro rekor bonservis bedeliyle imza atan futbolcu, tarihin en pahalı Mısırlı oyuncularından biri oldu.

        • 5

          Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, onu takımın dinamik oyun tarzına mükemmel uyum sağlayan "çok yönlü ve zeki bir oyuncu" olarak tanımladı.

          İngiltere kariyerinin henüz başında bulunmasına rağmen Marmoush, oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir isim haline geldi.

          Geçen hafta Etihad Stadyumu'nda takımının 4-0 kazandığı Newcastle United maçında "hat-trick" yapan Marmoush, futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.

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