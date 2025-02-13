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        Haberler Gündem Güncel Kafe 25 Palandöken yeni yüzüyle hizmette | Son dakika haberleri

        Erzurum Büyükşehir, Kafe 25 Palandöken'i yeni yüzüyle hizmete açtı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sosyal tesisi olan Kafe 25 Palandöken, yeni konseptiyle hizmete başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:16
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        Kafe 25 Palandöken yeni yüzüyle hizmette
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sosyal Tesisleri bünyesindeki Kafe 25 Palandöken, yenilenen yüzüyle müşterilerine hizmete etmeye devam ediyor.

        EBB'nin Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan Kafe 25 tesisi daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla tadilata alınmıştı.

        Ferah ve geniş salonlarıyla yenilenen Kafe 25 Palandöken, düzenlenen törenle bir kez daha hizmete açıldı.

        EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir açılışta birer konuşma yaptı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'daki ilk sosyal tesisi olan Kafe 25 Palandöken, yeni konsepti ve daha fazla alternatif yiyecekleriyle hem Palandöken'e gelen misafirlere hem de şehir merkezinden gelecek olan müşterilerine hizmet veriyor.

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        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #kafe 25 palandöken
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