Jandarma raporu kabul etmeyince...

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, kafe işletmecisi Abdullah Kaya eşinin ailesinden kendilerine kalan kaftanı işyerinde sergilemeye başladı.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 3 ay önce başlattığı soruşturmada kaftana tarihi eser olabileceği iddiasıyla el koydu. Ancak yapılan incelemelerde kaftanın tarihi eser niteliğinde olmadığını anlaşılması üzerine Abdullah Kaya’ya teslim edildi.
AYNI KAFTANA İKİNCİ DEFA OPERASYON YAPILDI
Bu olaydan 3 ay sonra bu defa Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek 13 Haziran 2019 da tarihi eser niteliğindeki kaftanın yasadışı olarak satıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.
EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonda, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Uzundağ, Astsubay Burhani Aksoy ve kafe sahibi Abdullah Kaya gözaltına alındı.
JANDARMA 'TARİHİ ESER DEĞİL' RAPORUNU KABUL ETMEDİ
Operasyon sırasında, Abdullah Kaya 28. 03. 2019 tarihinde Bursa Müze Müdürlüğü tarafından verilen kaftanın tarihi eser niteliğinde olmadığını gösteren raporu jandarmaya sundu. Ancak operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri bu belgeyi kabul etmedi.
KAFTAN YENİDEN MÜZEYE SORULDU
Bunun üzerine kaftan Bursa Müze Müdürlüğü’ne 2. defa gönderilerek incelenmesi istendi. Müze uzmanları yaptığı çalışmada kaftanın daha önce de incelendiğini belirterek hazırladıkları 14.06. 2019 tarihli yeni bir raporda “kaftanın günümüz imalatı olduğu ve 2863 sayılı kanun kapsamına girmediğini” belirtti.
"AÇIĞA ALINDIM, TERFİM ENGELLENDİ"
Tarihi değeri olmadığı ortaya çıkan Kaftan soruşturmasında jandarmaya ifade veren 17-25 Aralık sonrası FETÖ soruşturmalarını da yürüten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Uzundağ, “Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 ay önce yürüttüğü soruşturmada Abdullah Kaya’dan bu suç malzemesi alınarak tarihi eser kapsamında olmadığı anlaşılması üzerine tekrar kendisine teslim edildi. Tarihi eser kapsamına girmeyen bir eşya ile ilgili tarihi eser kaçakçılığından bahsetmek mümkün değil” dedi.
"TARİHİ ESER KAÇAKÇISI ETİKETİ YEDİM ŞİKAYETÇİYİM"
Emniyet Müdürü Uzundağ ifadesinin devamında, “Gözaltına alındıktan sonra kamu görevlisi olduğum için çalıştığım kurum tarafından hakkımda soruşturma açıldı ve açığa alındım. Bu ayın sonunda terfi listeleri açıklanarak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi edenler belli olacaktı. Bu mesnetsiz soruşturma yüzünden terfi edemeyeceğim gibi tarihi eser kaçakçısı etiketi ile etiketlendim. Bu operasyonu yapan bütün görevlilerden davacı ve şikayetçiyim” dedi.
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