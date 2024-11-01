Kafaları karıştıran görüntü! Sürücüler tedirginlik yaşadı

Samsun'da 4 TIR’ın, kupaları trafiğin akış istikametinin tersi yöndeki TIR’ları çekerek götürmesi, tedirginliğe neden oldu.

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DHA'nın haberine göre bazı sürücüler TIR’ların ters yönde ilerlediğini düşünürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

TERS İSTİKAMETTE OLDUKLARINI SANDILAR

Samsun-Ankara kara yolunda yabancı plakalı 4 TIR, kupaları trafiğin akış istikametinin tersine olan 4 TIR’ı çekerek götürdü.

Bu sırada trafikte aynı yönde ve arkada seyreden bazı sürücüler, TIR’ların ters istikamette ilerlediği izlenimine kapılınca tedirginlik yaşadı. Sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.