Kafa kafaya faciada Mustafa Poyraz can verdi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki feci kazada, Mustafa Poyraz Aksoy (3) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kaş-Seydikemer D-400 kara yolunda meydana geldi. Mahmut Tolga Aksoy (31) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Yaşar Uçar (23) yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler Yaşar Uçar ve Mahmut Tolga Aksoy ile her iki araçtaki İlknur Aksoy (29), Hatice Aksoy (58), Ali Ayaz Aksoy (9), Mustafa Poyraz Aksoy, Gizem Kızıler (26), Elif Ezgi Kızıler (8) ve Esila Erva Kızıler (6) yaralandı.