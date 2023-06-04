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Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

Giriş: 04.06.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kafa kafaya facia: 3 ölü, 4 yaralı
DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kazada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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