Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'den Giresun Doğankent istikametine seyir halinde bulunan Yaşar Kılıç (63) idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen Ş.Z (56) idaresindeki hafriyat kamyonu ile Doymuş köyü Güvenlik tüneli çıkışında kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada minibüs sürücüsü Yaşar Kılıç, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.