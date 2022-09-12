Kadronun yeni ismi

Mahsun Kırmızıgül’ün aylardır hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin kadrosuna katılan son isim başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oldu. Bozoklu, filmde, pavyon şarkıcısı 'Jale' karakterine hayat verecek.

Hikâyesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken, yılın merakla beklenen filmi 'Prestij Meselesi’nin çekimleri 18 Eylül’de başlayacak.