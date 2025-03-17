Kadro ısrarı bozgunla bitti!

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkış geçtiğimiz hafta iç sahada alınan Gaziantep FK yenilgisi ile noktalanırken Konyaspor karşısında ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşandı.

Siyah-beyazlılar, 27. dakikadan itibaren 10 kişi, 64. dakikadan sonra ise 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

Alınan yenilgiye rağmen Konya'da da planı değiştirmeyen Norveçli hoca, tek değişikliği stoperde tam olarak hazır hale gelen Gabriel Paulista'yı 11'e koyarak yaptı. Mert, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile'yi yine sahaya süren Solskjaer, beklediğini yine bulamadı.

Chamberlain, Joao Mario ve Immobile başta olmak üzere sergilenen performanslar hayal kırıklığı yaratırken Beşiktaş tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir takıma mağlup oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in milli arada takımı sıkı bir programa alacağı öğrenilirken siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapanacak.