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        Haberler Magazin Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'e dava açtı - Magazin haberleri

        Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'e dava açtı

        Kadir İnanır'ın, filmlerinin izinsiz yayınladığı nedeniyle Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e dava açtığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:36
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        Dava açtı
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        Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi, televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.

        Dava dilekçesi, sanatçının avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

        Selim Soydan - Hülya Koçyiğit

        Dilekçede, şu ifadelere yer verildi: Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film, bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır’ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz.

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        #Hülya Koçyiğit
        #kadir inanır

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