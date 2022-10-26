Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 73 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen İnanır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"GAYET İYİYİM"
"Mekan sahibi arkadaşım. Onu ziyarete geldim" diyen Kadir İnanır'a, "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusu yöneltildi. Konuyla alakalı konuşan usta oyuncu, "Gayet iyiyim" dedi.
"EVET, TAMAM HATIRLADIM"
Ardından İnanır'a geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Ece Uslu'yu tanıyıp, tanımadığı soruldu. Uslu'yu önce hatırlayamayan ve, "Kim? Ne iş yapıyor?" diyen Kadir İnanır, daha sonra oyuncu olduğunun belirtilmesi üzerine, "Evet, tamam. Hatırladım..." ifadelerini kullandı.
İnanır, Ece Uslu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Tamam canım, görüşürüz. İyi akşamlar" demekle yetindi.
"KADİR İNANIR BANA ÇOK KIZDI" DEMİŞTİ
Ece Uslu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Uslu, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlardan söz etmişti.
Ece Uslu, "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur, suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp, açıyordum. Yönetmenimiz Kadir İnanır, çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma!' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırlattım. Kendisine, 'O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın!' demiştim" açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etmişti.
HAYATI BELGESEL OLUYOR
Öte yandan usta oyuncu, daha önce gazetecilerin, "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt vermişti.
Usta oyuncu, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" ifadelerini kullanmıştı.
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