Ardından İnanır'a geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Ece Uslu'yu tanıyıp, tanımadığı soruldu. Uslu'yu önce hatırlayamayan ve, "Kim? Ne iş yapıyor?" diyen Kadir İnanır, daha sonra oyuncu olduğunun belirtilmesi üzerine, "Evet, tamam. Hatırladım..." ifadelerini kullandı.

"KADİR İNANIR BANA ÇOK KIZDI" DEMİŞTİ

Ece Uslu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Uslu, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlardan söz etmişti.

Ece Uslu, "Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur, suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp, açıyordum. Yönetmenimiz Kadir İnanır, çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma!' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırlattım. Kendisine, 'O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın!' demiştim" açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etmişti.