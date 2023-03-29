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Kadir İnanır'a büyük ilgi

Giriş: 29.03.2023 - 08:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kadir İnanır'a büyük ilgi
Yolda yürüyemedi
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Kadir İnanır, kendisini görenlerin yoğun ilgisi nedeniyle uzun bir süre yolda yürüyemez hale geldi. İnanır, hayranlarıyla sohbet etmekten büyük keyif aldığını söyledi

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2021'de beyninde pıhtı atması sonucu uzun süre hastanede tedavi gören Kadir İnanır, bu nedenle mesleğine ara verdi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre günlerini gezerek geçiren Kadir İnanır, görüldüğü yerlerde büyük ilgi görüyor. Bebek'te bir kafede otururken görenler, İnanır ile sohbet edebilme fırsatını kaçırmadı. Olduğu yerden ayrıldıktan sonra da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kadir İnanır, uzun bir süre yolda yürüyemez hale geldi.

O sıralarda yoldan geçen otomobillerin içindekilerin de dikkatini çeken Kadir İnanır, "Sizi seviyoruz" şeklindeki ilgiye "Ben de sizi seviyorum" diyerek karşılık verirken hayranlarıyla sohbet etmenin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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