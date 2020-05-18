Ramazan ayının 27. gecesi 19 Mayıs 2020 Salı gecesine denk gelen ve Müslümanlık âlemi için en önemli gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi rahmet kapıları açılacak ve özellikle Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar ve gerçekleştirdiğimiz ibadetler hürmetine sevaplar katlandıkça katlanacak.

İşte bizde bu haberimizde Kadir Gecesi için okunacak dualar çekilecek tespihler ve zikirleri sizler için derledik.

Kadir gecesinde günahlardan arınmak için okunacak dua nedir?

Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:

Kadir gecesi namazının 1'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr."

Kadir gecesi namazının 2'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

Kadir gecesi namazının 3'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

Kadir gecesi namazının 4'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf, okunur.

Namazdan sonra:

1 defa: اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu Kadir Gecesi Duası okunup, sonra duâ yapılır:

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır.

Kadir gecesi çekilecek tespihler hangileridir?

Kadir Gecesi’ni huşu içerisinde geçirmek adına, bu mübarek gecede çekilecek tespihlerin başında bir kere Sübhanallah, bir kere Elhamdülillah, bir kere La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Muhammet Mustafa Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur." Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” tespihini çeken Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Okunabildiğiniz kadar çok Kur'an okunmalı, Kur’an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma bilinci tazelenmelidir.

Özellikle Kadir Gecesinde çok miktarda ve kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli