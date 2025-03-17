Kadir Gecesi ne zaman 2025? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir?
İslam inancına göre bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilmektedir. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini gündemine aldı. Peki, "Kadir Gecesi ne zaman 2025?" İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih...
- 1
Ramazan ayında son haftalara girilirken Kadir Gecesi tarihi araştırılmaya başladı. İslam inancında Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak kabul görmektedir. Kadir Gecesi tarihi Diyanet İşleri'nin dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, "2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir?" İşte Kadir Gecesi anlam ve önemi...
- 2
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
- 3
KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.
-
- 4
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek
- 5
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.