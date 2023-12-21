'Kadınlara Mahsus'a gala

Mehmet Saylan, toplumun her kesiminde kadınların farklı zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti: Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor. Kadınların yaşayabileceği problemleri beyazperdede insanlara sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonrası için ise lise ve üniversitelerde okuyan gençlerimize yönelik bir proje yapmak istiyorum. İleride belki bu projenin daha farklı versiyonlarını da sinemaseverlerin beğenisine sunabiliriz."