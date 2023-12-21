'Kadınlara Mahsus'a gala
Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği 'Kadınlara Mahsus' filminin galası, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk, Lille'de evine giren hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle Fransa'dan Türkiye'ye gelemedi
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Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın yer aldığı 'Kadınlara Mahsus' adlı sinema film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü 22 Aralık'tan itibaren beyazperdeye taşıyacak.
Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı filmde ayrıca Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz rol alıyor.
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"SEKİZ KADIN BAŞROL OYUNCUYLA FİLM ÇEKMEK İLGİNÇTİ"
Yönetmen Serdar Akar, toplumsal sorunları cinsiyete indirgemenin doğru olmadığına işaret ederek, "Bu bir kadın filmi olduğu kadar erkek filmi... Hepimizi ilgilendiriyor. Böyle bir bakış açısının genel problemlere bakmak için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah, izleyenler beğenir. dedi.
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Serdar Akar, sinemada değişik işler yapmayı sevdiğini belirterek, "Kadın; kadının kurdu değil, yurdudur' mottomuz bir tespit değil, bir öneridir. Bu önerinin kabul görmesini diliyoruz. Sekiz kadın başrol oyuncuyla film çekmek ilginçti. Normal filmlerde kadın oyuncu sahnelerde kayıttan sonra makyajına bakar. Burada hazır deyince sekiz tane ayna ve makyöz geliyordu. Eğlenceli oldu. Kadınlarla çalışmak bence çok zevkli. Sinema için yapıldı, seyirciden de kabul görmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
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"FİLMİMİZDEKİ HER KADIN KARAKTER TOPLUMUMUZUN FARKLI KESİMLERİNİ TEMSİL EDİYOR"
Yapımcı Mehmet Saylan ise film yapımcılığının yanı sıra eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Eğitimde temel amaç insanlara doğruyu ve güzeli aşılamaktır. Bu projeye başlamamızın en büyük etkeni de hepimizin bir kadının oğlu ya da kızı olmamızdır. Neşet Ertaş'ın tabiriyle 'Kadınlar insanlar, erkekler insanoğlu' cümlesinden hareketle üzerimize düşeni bir toplumsal amaç olarak dile getirmek istedik." şeklinde konuştu.
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Mehmet Saylan, toplumun her kesiminde kadınların farklı zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti: Filmimizdeki her kadın karakter toplumumuzun farklı kesimlerini temsil ediyor. Kadınların yaşayabileceği problemleri beyazperdede insanlara sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonrası için ise lise ve üniversitelerde okuyan gençlerimize yönelik bir proje yapmak istiyorum. İleride belki bu projenin daha farklı versiyonlarını da sinemaseverlerin beğenisine sunabiliriz."
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Filmin başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille şehrinde Yusuf Yazıcı ile birlikte oturdukları evini soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle Türkiye'ye gelip galaya katılamadı.
Fotoğraflar: AA / Depophotos
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