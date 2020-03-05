Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalin adı belli

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor 7 Mart Cumartesi günü karşılaşacak.

Adana Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarı final müsabakalarının ardından, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 mağlup eden İzmit Belediyespor finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor, 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te kupayı kazanmak için mücadele edecek.