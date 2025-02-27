Kadinlar ilişkiden sonra ne zaman gusül abdesti alır? Cinsellikten ne kadar sonra abdest almak gerekir?

Kadinlar ilişkiden sonra ne zaman gusül abdesti alır? Cinsellikten ne kadar sonra abdest almak gerekir?

Kadınların adet dönemlerinden sonra ve cinsel ilişkinin ardından gusül abdesti alması gerekir. Gusül abdesti, normal şartlarda hem kadın hem erkek için önemli bir abdesttir. Ergenlik çağına gelmiş herkesin bu abdesti alması şarttır. İslam alimleri, Kur’an’dan aldıkları bilgilerle hangi durumlardan sonra gusül abdestinin alınması gerektiğini açık ve net şekilde belirtmiştir. Peki ilişkiden ne kadar sonra gusül abdesti alınır? Kadınların nasıl gusül alması gerekir? Hangi dualar okunabilir?

KADINLAR İLİŞKİDEN HEMEN SONRA ABDEST ALABİLİR Mİ?

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Kadınlar ilişkiden hemen sonra abdest alabilir mi? Cinsel ilişki sonrasında kadın ve erkeğin boy abdesti alması gerekir. İslam dininde cinsel ilişkiden sonra boy abdesti alınmaması haram kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de vakti geciktirmeden abdest almaktır. Kadınlar, ilişkiden sonra kendilerinde kalan meniyi mümkün olduğunca dışarıya aktarmış olmalıdır. Abdest sonrasında yeniden akıntı gelmesi hâlinde gusül abdesti bozulmasa da normal abdestin tazelenmesi gerekir.

Bir başka bilgiye göre, gusül abdestinin gecikme süresinin en fazla bir namaz vakti kadar olabileceği belirtilmiştir. Boy abdesti gerektiren durumlarda abdest alınmadan kesinlikle namaz kılınmamalıdır. Bu konuda Diyanet tarafından şöyle bir açıklama yapılmıştır;

“Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

CİNSEL İLİŞKİDEN NE KADAR SONRA GUSÜL ABDESTİ ALINIR?

Peki ilişkiden ne kadar sonra gusül abdesti alınır? Cinsel ilişkinin hemen sonrasında kadın ve erkeğin kendileri için farz olan boy abdestini alması gerekir. Eğer şartlar elveriyorsa bu durum geciktirilmemelidir. Bu süre, kadında olduğu gibi erkekte de aynı olmalıdır. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de kendilerinden gelen meninin tamamen çıktığından emin olarak gusül abdesti almalıdır. Bu noktada erkeğin de kadının da vücutlarındaki meninin tamamen çıktığından emin olana kadarki kısa sürede beklemesi, ancak sonrasında vakit kaybetmeden abdest alması önerilir.

KADINLAR NASIL GUSÜL ABDESTİ ALMALI? Gusül abdesti nasıl alınır kadın? Cinsel birliktelik yaşayan ya da adet dönemi bitmiş kadınların vakit kaybetmeden boy abdesti alması istenir. Kadınlar şu şekilde abdest alabilir; • “Eûzü- Besmele" çekilir ve banyoya sol ayakla adım atılır. • Sonrasında “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” denir. Niyet önemlidir. • İlk olarak eller bileklere kadar yıkanır. • Ardından edep (avret) yerleri sol el yardımıyla yıkanır. • Sağ avuç yardımıyla ağza üç kez su alınır. Boğaza gargara da yapılır. • Ardından normal abdest alınır. • Normal namaz abdesti de alındıysa önce baş, sonra sağ, ardından sol omuz olmak üzere üçer kez su dökülür. • Suyun vücudun her noktasına temas etmesi için ellerden yardım alınabilir. • Vücudun kuru kalmayacak şekilde suyla temas etmesi önemlidir. • Ayrıca saç diplerinin de suyla iyice temas etmesi gerekir. • Gusül için önemli noktalardan biri de göbek boşluğu ve küpe deliklerine de su gelmesidir. • En son ayaklar da yıkanır. Diyanet’in bu konudaki bazı açıklamaları ise şöyledir; Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

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