Her yıl mart ayında kutlanan kadınlar günü bir diğer ismiyle dünya emekçi kadınlar günü, Mart ayının gelmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. 1857 tarihinde New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma şartları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamış bu greve karşı çıkan polisler işçilere saldırarak fabrikaya kilitlemişti. Fabrikada yangın çıkması sonucu çoğu kadın olmak üzere 169 kişi can vererek bugünün hatırlanması sağlanıyor. İşte Emekçi kadınlar günü...

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022

Her yıl olduğu gibi bu yılda kadınlar günü 8 Mart'ta kutlanacak. 2022 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Salı günü kutlanacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir diğer adıyla dünya emekçi kadınlar günü 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Bu grev esnasında polis işçilere saldırdı ve onları fabrikaya kilitledi. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. Bu olaydan 53 sene sonra, 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılması önerisini getirdi ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Bu olayların ardından, 8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak anılması, tam olarak 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.