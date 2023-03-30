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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nda normal sezon sona ererken, Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş, Play-Off çeyrek finalinde eşleşti.

Giriş: 30.03.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu!
DHA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 26'ncı hafta maçları bugün oynandı ve normal sezon sona erdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 26'ncı hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Nesibe Aydın - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64

Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76-66

Botaş - Rize Belediyesi: 74-69

Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor: 106-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar: 94-82

Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş: 70-86

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ligde normal sezon müsabakalarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi Play-Off oynamaya hak kazandı.

Play-Off eşleşmeleri şu şekilde;

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın

Botaş - Emlak Konut

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